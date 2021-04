Formazioni ufficiali Real Madrid Chelsea | le scelte degli allenatori

(Di martedì 27 aprile 2021) Ledimatch valido per la semifinale d’andata della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la semifinale d’andata della Champions League 2020/2021.(3-5-2): Courtois; Miltao, Varane, Nacho; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Vinicius, Benzema(3-4-3): Mendy; Christiansen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Pulisc, Werner, Mount L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Real Madrid - Chelsea REAL MADRID (3 - 5 - 2): Courtois; E. Militao, Varane, Nacho; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Vinicius. Allenatore: Zidane. ...PROBABILIPSG MANCHESTER CITY/ Diretta tv, Foden come falso nove? CALCIO, CATANIA: JOE ... rimarca la mancata presentazione 'dei documenti, necessari al Tribunale per approvare il ...Si riaccendono stasera i riflettori sulla Champions League, giunta alla fase clou con l'andata delle semifinali. All'Alfredo Di Stefano di Valdebebas, il ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Chelsea del 27 aprile 2021: incontro valevole per la semifinale d'andata di Champions League, calcio d'inizio alle 21.