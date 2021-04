Ford - Nuovi investimenti in Romania per la produzione di veicoli commerciali (Di martedì 27 aprile 2021) La Ford ha previsto un investimento di 300 milioni di euro nella fabbrica di Craiova, in Romania: il sito, che oggi assembla la Puma e la Ecosport, a partire dal 2023 produrrà anche veicoli commerciali leggeri, inclusi quelli elettrici sviluppati sulla piattaforma Meb fornita dal Gruppo Volkswagen. Nel 2024 solo commerciali ibridi o elettrici. Secondo le previsioni della Casa americana, il settore dei commerciali leggeri, che include sia modelli per trasporto di merci sia i quelli per trasporto persone, andrà verso una rapida elettrificazione: nel 2024, perciò, l'intera gamma della Ford in questi segmenti sarà composta da mezzi plug-in hybrid o a emissioni zero. Quella rumena diventerà, così, la terza fabbrica della Ford in Europa a produrre ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 aprile 2021) Laha previsto un investimento di 300 milioni di euro nella fabbrica di Craiova, in: il sito, che oggi assembla la Puma e la Ecosport, a partire dal 2023 produrrà ancheleggeri, inclusi quelli elettrici sviluppati sulla piattaforma Meb fornita dal Gruppo Volkswagen. Nel 2024 soloibridi o elettrici. Secondo le previsioni della Casa americana, il settore deileggeri, che include sia modelli per trasporto di merci sia i quelli per trasporto persone, andrà verso una rapida elettrificazione: nel 2024, perciò, l'intera gamma dellain questi segmenti sarà composta da mezzi plug-in hybrid o a emissioni zero. Quella rumena diventerà, così, la terza fabbrica dellain Europa a produrre ...

