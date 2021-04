Focolaio covid al Santuario della Verna. Positivi 31 frati (anche padre Alessio, 100 anni) (Di martedì 27 aprile 2021) CHIUSI della Verna (AREZZO) – Sono posirtivi al coronavirus trentuno frati del Santuario e del convento della Verna, dove San Francesco ricevette le stimmate. Solo 3 dei 34 frati, oggi 27 aprile 2021, sarebbero risultati negativi. Negative anche le quattro suore, isolate come i francescani risultati finora negativi. Nel convento di Chiusi della Verna non L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 aprile 2021) CHIUSI(AREZZO) – Sono posirtivi al coronavirus trentunodele del convento, dove San Francesco ricevette le stimmate. Solo 3 dei 34, oggi 27 aprile 2021, sarebbero risultati negativi. Negativele quattro suore, isolate come i francescani risultati finora negativi. Nel convento di Chiusinon L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RobertoBurioni : 122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo un tampone PCR negativo. Nonostante questo a bordo parte un f… - steROSSONER : RT @MinutemanItaly: Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per infanzia di Napoli, e guarda un po' il caso, i contagiati sono inf… - StalinZio : RT @MinutemanItaly: Focolaio Covid al Santobono, principale ospedale per infanzia di Napoli, e guarda un po' il caso, i contagiati sono inf… - cristalaltea : RT @maelmale: Focolaio #Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono infermieri e sono TUTTI già va… - maelmale : Focolaio #Covid al Santobono, principale ospedale per l'infanzia di Napoli. I contagiati sono infermieri e sono TU… -