Flavio Briatore critica la Ferrari | ' Lottare per il terzo posto non è all' altezza del suo marchio'

(Di martedì 27 aprile 2021) L'ex team principal sottolinea come la Rossa non possa purtroppo competere nel breve periodo ma è entusiasta per il duello mondiale tra Hamilton e ...

LegaSalvini : ?? LO SFOGO DI FLAVIO #BRIATORE SULLA SCELTA DEL COPRIFUOCO - infoitsport : Flavio Briatore non le manda a dire: "Pirlo? Dare Ferrari ad uno con foglio rosa…" - JuveFCcom : Flavio Briatore slams Pirlo 'gamble'

L'imprenditore e tifoso bianconero, intervenuto a La Politica nel Pallone , ha espresso la sua opinione riguardo alla stagione non del tutto positiva della Juventus e al suo ...L'ex team principal sottolinea come la Rossa non possa purtroppo competere nel breve periodo ma è entusiasta per il duello mondiale tra Hamilton e ...3 Flavio Briatore, imprenditore e grande tifoso della Juventus, parla a La Politica nel Pallone: “Avevamo una squadra che vinceva, magari non giocava così bene, non era calcio champagne, ma almeno vin ...L'imprenditore e tifoso bianconero Flavio Briatore, intervenuto a La Politica nel Pallone, ha espresso la sua opinione riguardo alla stagione non del tutto positiva della Juventus e al suo allenatore ...