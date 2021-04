Fisco | rinvio delle cartelle e nuova Irpef Ecco il piano tasse

(Di martedì 27 aprile 2021) Il cantiere fiscale è ufficialmente aperto. Con tanto di commissione di esperti per una riforma a 360 gradi. Sul modello di quella storica che, negli anni 70, delineò l'attuale sistema centrato sulle ...

Fisco rinvio

Prende quota, invece, l'ipotesi di un nuovodelle cartelle esattoriali. Il decreto dovrebbe essere approvato entro il 30 aprile. Ma che cosa succederà, nei prossimi mesi, sul fronte fiscale? E ...... gli ex M5s di Alternativa c'è e Sinistra italiana chiedono rumorosamente undella ... taglio della burocrazia nella pubblica amministrazione e riforma di giustizia e, in primis', dicono i ...Il governo lavora a un sistema di aliquote semplificato. Ma incombe il diktat Ue: nel mirino tornano gli immobili ...ROMA. – Riforma dell’Irpef “possibile”, alleggerimento della pressione fiscale “graduale” solo se “i conti pubblici” lo consentono anche in virtù di un efficientamento della lotta all’evasione fiscale ...