Firenze | Il Priore di Santo Spirito intimato dai “piani alti”

(Di martedì 27 aprile 2021) La Basilica di: da luogo di culto a latrina e bar a cielo aperto. Padre Giuseppe Pagano,della Basilica, deve da tempo convivere con una totale barbarie della “movida” protetta di. E, in previsione di quello che sarebbe ed è successo il 25 aprile, ha provato ad arrangiarsi in qualche modo. Da tempo aveva richiesto alle autorità cittadine di fare installare una cancellata. Ma ha ricevuto solo e soltanto silenzio. Quindi domenica ha capito che la cancellata se la doveva fare da solo. Così ha piazzato quattro panche unite con un nastro. Niente di terribile mi pare. La cancellata diIl frastuonoccio e politicamente corretto e schierato è stato però talmente forte che Padre Pagano non è riuscito ...

... la protesta in serata dei commerciantidice 'No' al coprifuoco . I cittadini si sono ... "Questa mattina (domenica, ndr) " racconta ildella basilica " ci è stato impossibile celebrare la ...... la protesta in serata dei commerciantidice "No" al coprifuoco . I cittadini si sono ... "Questa mattina (domenica, ndr) " racconta ildella basilica " ci è stato impossibile celebrare la ...Panche all'esterno per consentire l'accesso alla funzione religiosa. Il comitato: "E' una sconfitta per tutta la città, pronti alla mobilitazione" ...La Basilica di Santo Spirito a Firenze: da luogo di culto a latrina e bar a cielo aperto. Padre Giuseppe Pagano, Priore della Basilica, deve da tempo convivere con una totale barbarie della “movida” p ...