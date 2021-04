Fiorella Mannoia e la sua vita in musica: l’antologia da non perdere (Di martedì 27 aprile 2021) Per molti è la più grande interprete della canzone italiana. Di sicuro c’è un motivo se i musicisti fanno a gara affinché sia Fiorella Mannoia a cantare i loro brani. Il risultato è, praticamente sempre, sublime. Non ne siete convinti? Ecco la prova. Da oggi, 27 aprile, arriva in edicola un’esclusiva antologia da collezione con le canzoni più belle della cantante romana: I miei passi. Si tratta di 5 volumi, a cadenza settimanale, che raccolgono il meglio del repertorio della grande interprete, che ha da poco compiuto 67 anni. Un’occasione per ripercorrere il suo straordinario percorso artistico. La cover del primo album dell’antologia dedicata a Fiorella Mannoia. Ecco perché sono cd da non perdere. Che cosa è I miei passi di Fiorella Mannoia I miei ... Leggi su amica (Di martedì 27 aprile 2021) Per molti è la più grande interprete della canzone italiana. Di sicuro c’è un motivo se i musicisti fanno a gara affinché siaa cantare i loro brani. Il risultato è, praticamente sempre, sublime. Non ne siete convinti? Ecco la prova. Da oggi, 27 aprile, arriva in edicola un’esclusiva antologia da collezione con le canzoni più belle della cantante romana: I miei passi. Si tratta di 5 volumi, a cadenza settimanale, che raccolgono il meglio del repertorio della grande interprete, che ha da poco compiuto 67 anni. Un’occasione per ripercorrere il suo straordinario percorso artistico. La cover del primo album deldedicata a. Ecco perché sono cd da non. Che cosa è I miei passi diI miei ...

