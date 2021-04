Fino a 1200 morti al giorno con Rt a 1 | 25 Lo studio che ha fermato il liberi tutti

(Di martedì 27 aprile 2021) Unoelaborato dal matematico-epidemiologo Stefano Merler della fondazione Bruno Kessler, e presentato il 16 aprile al Cts, secondo quanto racconta il Corriere della sera che ne è venuto in possesso, sarebbe stato determinante per frenare le riaperture. Se l’Rt ricresce a 1 - secondo le previsioni di Merler - da qui al 15 luglio dovremmo continuare a fare i conti con 200/300circa al. Se sale a 1,1 il rischio è di un aumento costante dei decessiad arrivare a metà luglio a 600 al(300 al 24 giugno). A 1,25a 1.200/1.300 vittime al. Nello scenario, su cui il governo ha frenato. Se il riavvio fosse stato rimandato al 12 maggio i decessi giornalieri avrebbero potuto essere la ...

A 1,25a 1.200/1.300 vittime al giorno. Nello scenario liberi tutti, su cui il governo ha frenato. Se il riavvio fosse stato rimandato al 12 maggio i decessi giornalieri avrebbero potuto essere la metà ...