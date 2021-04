Fidanzatini killer | l’agghiacciante chat poco prima dell’omicidio del padre di Elena

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) Aldo Gioia è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione dove viveva con la moglie e due figlie presenti al momento dell’aggressione. Un uomo a volto coperto è riuscito ad entrare nell’abitazione e lo ha colpito con sette fendenti al torace con un grosso coltello. È morto sabato all’ospedale di Avellino dove è stato trasportato d’urgenza per le gravi ferite causate dalle coltellate La vittima aveva 53 anni. E subito le indagini si sono subito concentrate sulla la figlia, di 18 anni, e il suo fidanzato, di 22 anni. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo e fermati per omicidio. L’altra figlia e la moglie di Gioia si trovavano in casa al momentoma dormivano nelle loro stanze.Gioia (la figlia) e Giovanni Limata (il fidanzato) hanno progettato e messo in atto l’omicidio perché il ...