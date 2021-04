Fiction Mediaset: ciak si gira per tre nuove produzioni! (Di martedì 27 aprile 2021) Manca ancora un mese alla conclusione della stagione televisiva 2020/2021 e, mentre viviamo gli ultimi scampoli di quella in corso, Mediaset è già a lavoro sulla prossima. Nel nuovo palinsesto, la rete del Biscione punterà molto di più sulla produzione italiana di Fiction e infatti in questo post vi parliamo di tre nuove serie che proprio in questi giorni hanno battuto il primo ciak: si tratta di Fiction che andranno ad arricchire il nuovo palinsesto di Canale 5 con storie diverse ma di grande impatto. Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, serie tv su Rai 1: cast, trama, anticipazioni Sono in corso a Roma le riprese di Fosca Innocenti, la nuova serie in quattro puntate dirette da Fabrizio Costa, che segna il ritorno a Mediaset (dopo sette anni) di Vanessa Incontrada, dopo molteplici ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 aprile 2021) Manca ancora un mese alla conclusione della stagione televisiva 2020/2021 e, mentre viviamo gli ultimi scampoli di quella in corso,è già a lavoro sulla prossima. Nel nuovo palinsesto, la rete del Biscione punterà molto di più sulla produzione italiana die infatti in questo post vi parliamo di treserie che proprio in questi giorni hanno battuto il primo: si tratta diche andranno ad arricchire il nuovo palinsesto di Canale 5 con storie diverse ma di grande impatto. Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, serie tv su Rai 1: cast, trama, anticipazioni Sono in corso a Roma le riprese di Fosca Innocenti, la nuova serie in quattro puntate dirette da Fabrizio Costa, che segna il ritorno a(dopo sette anni) di Vanessa Incontrada, dopo molteplici ...

Advertising

mounds_shame : Io ogni volta che finisce #LeStagioniDelCuore nonostante l’abbia vista almeno 10 volte. I bei tempi delle fiction… - VoceSpettacolo : FICTION MEDIASET: TRE NUOVE PRODUZIONI IN PARTENZA - MontiFrancy82 : #FICTIONMEDIASET Al via le riprese di #FoscaInnocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca,… - SMSNEWSOFFICIAL : #FICTIONMEDIASET Al via le riprese di #FoscaInnocenti con Vanessa Incontrada e Francesco Arca,… - zazoomblog : Mediaset annunciate tre nuove fiction: coinvolta anche Laura Chiatti - #Mediaset #annunciate #nuove #fiction: -