Fiat Professional presenta il nuovo e-Ducato | 100% elettrico

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 aprile 2021)hato nel giorno dell’Earth Day la versione totalmente elettrica del, la cui ordinabilità è stata aperta il 1° di marzo. Ideale per rispondere alle esigenze delle mission di trasporto con particolare efficacia in ambito urbano, E-nasce per conformarsi ai bisogni del cliente ed è stato concepito in collaborazione coi clienti stessi. In particolare dal 2016 si è avviata una partnership strategica con DHL, con l’obiettivo comune di guidare la transizione verso la creazione di una flotta a 0 emissioni. E-è stato progettato e costruito per garantire prestazioni e un costo totale di esercizio in linea con quelli delle corrispondenti versioni con motore termico. Per E-sono disponibili tutti i più avanzati sistemi di ...