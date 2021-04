Felipe Oliveira Baptista lascia Kenzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) Le strade disi separano. Lo stilista portoghese lascerà la direzione artistica della maison di Lvmh alla fine di giugno, come stabilito dal contratto siglato tra le due parti. “Sono stato onorato di lavorare per questa fantastica maison e per l’eredità del suo fondatoreTakada. Tengo a ringraziare il mio team per il suo talento e la dedizione”, dichiara in una nota il designer che aveva precedentemente ricoperto il suolo di direttore creativo di Lacoste.era subentrato due anni fa a Humberto Leon e Carol Lim, fondatori di Opening Ceremony, a capo dell’ufficio stile della casa di moda per 8 anni. A tempo debito sarà nominato un nuovo designer al timone del marchio e che il brand vorrebbe intraprendere una ...