Fedez, dito medio all'assessore leghista che lo ha criticato per lo smalto (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr – Fedez non perde un'occasione per non far parlare di sé ma, soprattutto, del suo smalto. Così basta che un'assessore leghista parla di cosa farebbe lei se suo figlio si presentasse con lo smalto alle dita, che si becca un dito medio da milioni di follower. Le critiche della leghita a Fedez 'Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa" ha detto l'assessore della Lega al Commercio del comune di Macerata, Laura Laviano, in un commento a un articolo postato su Facebook sulla linea di smalti di Fedez. Lui: "Mi spiace per il figlio" Dal canto suo il marito della Ferragni non poteva lasciarsi sfuggire di replicare alla potenza di ...

