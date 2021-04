Fast & Furious 9: il nuovo spettacolare teaser ci invita a tornare al cinema (Di martedì 27 aprile 2021) Fast & Furious 9 lancia un nuovo teaser trailer ricco di sequenze spettacolari e dominato dalla voice over di Vin Diesel che preannuncia l'arrivo al film nelle sale cinematografiche. La voice over di Vin Diesel ci prende per mano e ci accompagna nel nuovo teaser trailer di Fast & Furious 9, invitandoci a fare ritorno al cinema in attesa del nuovo capitolo del franchise automobilistico. A un certo punto, la voce di Vin Diesel dice: "Dopo essere stati lontani per così tanto tempo, è ora di tornare insieme. Per ridere, per esultare, siamo pronti a farvi credere ancora. Perché nessuno fa un ritorno come nei film". Inizialmente, la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)9 lancia untrailer ricco di sequenze spettacolari e dominato dalla voice over di Vin Diesel che preannuncia l'arrivo al film nelle saletografiche. La voice over di Vin Diesel ci prende per mano e ci accompagna neltrailer di9,ndoci a fare ritorno alin attesa delcapitolo del franchise automobilistico. A un certo punto, la voce di Vin Diesel dice: "Dopo essere stati lontani per così tanto tempo, è ora diinsieme. Per ridere, per esultare, siamo pronti a farvi credere ancora. Perché nessuno fa un ritorno come nei film". Inizialmente, la ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti del #PrimoMaggio ad oggi confermati Fedez, Michele Bravi, Ghemon, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Bu… - renatobrunetta : Chiuso il bando #Sud con oltre 81mila candidati per assumere 2.800 tecnici nel Mezzogiorno: quasi il 30% ha meno di… - elsstae : c’è fru dei the jackal che abita con due ballerini how to switch lives answer fast - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: 'Canto le canzoni dell'esperienza, come William Blake/.../ Tutto, allo stesso tempo, fa parte di un solo flusso/ vivo sul… - arenaliveweb : 'Canto le canzoni dell'esperienza, come William Blake/.../ Tutto, allo stesso tempo, fa parte di un solo flusso/ vi… -