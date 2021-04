Expo Dubai, Di Maio inaugura il padiglione Italia: c’è anche il David (Di martedì 27 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha inaugurato il padiglione Italia dell’Expo 2020 di Dubai, in cui è presente anche una riproduzione a grandezza naturale del David di Michelangelo. “Sarà un viaggio esclusivo nella bellezza”, ha annunciato dagli Emirati arabi. Credit: Franco Origlia/Getty ImagesIl grande giorno è arrivato. La bellezza dell’Italia si mette “in vetrina” nel padiglione dell’Expo 2020 di Dubai, la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo e che aprirà al pubblico il 1° ottobre 2021, dopo lo slittamento di un anno dovuto alla pandemia. Il padiglione Italiano è stato progettato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Dihato ildell’2020 di, in cui è presenteuna riproduzione a grandezza naturale deldi Michelangelo. “Sarà un viaggio esclusivo nella bellezza”, ha annunciato dagli Emirati arabi. Credit: Franco Origlia/Getty ImagesIl grande giorno è arrivato. La bellezza dell’si mette “in vetrina” neldell’2020 di, la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo e che aprirà al pubblico il 1° ottobre 2021, dopo lo slittamento di un anno dovuto alla pandemia. Ilno è stato progettato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo ...

