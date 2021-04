Eva e Harper insegnano…la grammatica della pasta!

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 27 aprile 2021) La cucina, così come la lingua italiana, ha la sua! Per insegnarla, in salsa social e moderna, Eva (italiana) e(americano) hanno aperto un canale YouTube dal titolo eloquente, PastaGrammar, da dove, con ironia, diffondono regole irrinunciabili quando si tratta di mettere mano agli ingredienti. Pizza, ragù alla bolognese, gnocchi, tiramisù, risotto…how to make ve lo spiegano marito e moglie con uno stile del tutto originale. Ogni puntata viene cucinato un piattotradizione italiana. Ma non vi aspettate di vedere Eva ai fornelli nella maniera più classica a cui siamo abituati. Spazio a primi piani, dettagli, cura dell’immagine dei cibi proposti e dialoghi, rigorosamente in inglese, tra i due protagonisti che vi faranno sentire come a casa vostra. Un luogo virtuale dove può accadere di tutto. Anche ...