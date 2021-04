Europei | Vaia | All' Olimpico solo vaccinati o con tampone negativo

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono state definite le proposte e le modalità operative per l'organizzazione in totale sicurezza delle gare di Euro 2020 , in programma a Roma a partire dall'11 giugno. " Glinella Capitale ...

" Glinella Capitale saranno il segno dell'Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo ... Francesco, dopo l'incontro con il presidente Figc Gabriele Gravina - Si rafforza il principio ...(Spallanzani): "Con Figc test su app per entrare allo stadio per glicon qr - code leggibile da device" Il pass introdotto ieri dal Governo sarà necessario solo per entrare e uscire ...Potrebbe essere prorogato fino a settembre prossimo il regime semplificato di smart working. La possibilità allo studio del governo è emersa ...Concluso l’incontro tra il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma e il presidente della Figc Gravina: “Riapriamo in sicurezza” ...