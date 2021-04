Europei | l' Uefa allarga le rose delle nazionali | da 23 a 26 giocatori Accolte le richieste dei ct

(Di martedì 27 aprile 2021) I convocati in ogni Nazionale per glidi calcio al via il prossimo 11 giugno non saranno 23 ma 26. Laha infatti deciso dire leper la massima manifestazione ...

L'ha deciso di allargare le rose delle Nazionali che parteciperanno ai prossimidi calcio in programma da giugno. Lo anticipa il Times: i commissari tecnici, invece dei soliti 23 giocatori, ...I convocati in ogni Nazionale per glidi calcio al via il prossimo 11 giugno non saranno 23 ma 26. Laha infatti deciso di allargare le rose delle Nazionali per la massima manifestazione continentale, al via con Italia - ...La rinnovata UEFA Women's Champions League che prenderà il via quest'estate, sarà l'alba di un futuro più sostenibile per il calcio femminile, grazie a un modello di distribuzione finanziaria all'avan ...Tre posti in più sono tanti e sono pochi, sarebbero tanti se giocatori come Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi fossero a due passi dall’entrare nella lista dei convocati di ...