Europa League, Manchester United-Roma verrà arbitrata dallo spagnolo Del Cerro Grande (Di martedì 27 aprile 2021) Manchester United-Roma, semifinale d’andata di Europa League, verrà arbitrata da Carlos del Cerro Grande. Lo spagnolo sarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Alonso Fernandez come guardalinee, Jesus Gil Manzano come quarto uomo e Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos al Var. Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021), semifinale d’andata dida Carlos del. Losarà assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Alonso Fernandez come guardalinee, Jesus Gil Manzano come quarto uomo e Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos al Var. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FcInterNewsit : Inter, premi per 61,4 milioni di euro dalle Coppe europee nel 2019-20: l'Europa League ha portato 16,8 mln - OfficialASRoma : Dalla rimonta a Berna al gol di Edin con l'Ajax. 5 momenti chiave del nostro cammino fino alle semifinali di #UEL… - Sarraci20282706 : @CampagnaroMarco @luckide @ngigneGra @capuanogio Bugia. La Roma è arrivata in semifinale champions, il Napoli in… - sportli26181512 : Roma, all’Old Trafford solo sconfitte. E c’è quel 7-1 da cancellare: Roma, all’Old Trafford solo sconfitte. E c’è q… - _magnopaolo_ : Minchia tocca tifare veramente per il 5o posto allora, FORZA VOGLIAMO L'EUROPA LEAGUE -