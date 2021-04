Europa League, Manchester United-Roma: la semifinale vale una stagione. Fonseca vs Solskjaer per volare a Danzica (Di martedì 27 aprile 2021) Di Nicolò Cilluffo.Cuore, passione, unità d'intenti. Spirito di sacrificio, abnegazione, grinta.Il profumo della gloria, il sapore di un sogno che si fa spazio tra le crepe tangibili di una stagione. L'odore del successo, la magia di una delle competizioni più importanti del nuovo continente. L'orgoglio di essere italiani, la fiera consapevolezza di rappresentare un intero paese. Tutto questo sarà Manchester United-Roma: semifinale di Europa League in cui la squadra di Paulo Fonseca tenterà l'impresa nella magia dell'Old Trafford.La doppia sfida tra i Red Devils e la franchigia giallorossa decreterà la prima finalista che andrà a sfidare la vincente tra Villareal e Arsenal. L'andata del big match è prevista per giovedì 29 aprile alle ore 21.00 nella ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Di Nicolò Cilluffo.Cuore, passione, unità d'intenti. Spirito di sacrificio, abnegazione, grinta.Il profumo della gloria, il sapore di un sogno che si fa spazio tra le crepe tangibili di una. L'odore del successo, la magia di una delle competizioni più importanti del nuovo continente. L'orgoglio di essere italiani, la fiera consapevolezza di rappresentare un intero paese. Tutto questo saràdiin cui la squadra di Paulotenterà l'impresa nella magia dell'Old Trafford.La doppia sfida tra i Red Devils e la franchigia giallorossa decreterà la prima finalista che andrà a sfidare la vincente tra Villareal e Arsenal. L'andata del big match è prevista per giovedì 29 aprile alle ore 21.00 nella ...

