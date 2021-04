Europa League 2020/2021, Manchester United-Roma a del Cerro Grande (Di martedì 27 aprile 2021) La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le semifinali di andata di Europa League. Lo spagnolo Carlos del Cerro Grande è stato designato per dirigere Manchester United-Roma, match in programma ad Old Trafford giovedì alle 21:00. Con lui i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez come guardalinee, gli arbitri Var Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos. A completare il team arbitrale il quarto uomo Jesus Gil Manzano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le semifinali di andata di. Lo spagnolo Carlos delè stato designato per dirigere, match in programma ad Old Trafford giovedì alle 21:00. Con lui i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez come guardalinee, gli arbitri Var Alejandro Hernandez e Ricardo de Burgos. A completare il team arbitrale il quarto uomo Jesus Gil Manzano. SportFace.

Advertising

pelmilan : @SimoneCristao Cristao ti risulta che vogliano tenere pioli anche in caso(ormai certo) di Europa league? Ci stiamo… - eia58 : RT @Gianlucaimpa: Un tifoso del Milan mi ha appena detto : “anche l’Europa League non è male” testuali parole ! #LazioMilan - sieteforti : RT @fralittera1: Ultimo rigore concesso al milan 11 gare fa Nelle ultime 10 gare: - Eliminato dall'Europa League - 2 pareggi - 4 sconfitt… - Bea_Mary84 : Anche oggi mi sono svegliata ottimista e quindi volevo buttare lì un sondaggino innocuo e sereno: se dovessimo anda… - ChiaraAbbafati : 17,40% e meno di 3 mln di spettatori di lunedì e giovedì in contemporanea ci sono Superviantes e soprattutto l’Euro… -