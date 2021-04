EURO 2020, Vaia: «Tifosi allo stadio solo se vaccinati o con tampone negativo» (Di martedì 27 aprile 2021) Il professor Francesco Vaia ha parlato del ritorno dei Tifosi allo stadio durante EURO 2020: le sue dichiarazioni Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani, ha parlato del ritorno dei Tifosi negli stadi durante EURO 2020. «Gli EUROpei nella Capitale saranno il segno dell’Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l’ospedale di riferimento. Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentata allo stadio in condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l’accesso allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o a chi sarà negativo al tampone ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Il professor Francescoha parlato del ritorno deidurante: le sue dichiarazioni Francesco, direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani, ha parlato del ritorno deinegli stadi durante. «Glipei nella Capitale saranno il segno dell’Italia che riapre e che lo fa in sicurezza. Lo Spallanzani sarà l’ospedale di riferimento. Si rafforza il principio di arrivare in maniera contingentatain condizioni di assoluta sicurezza. Sarà consentito l’accessoa chi avrà il certificato vaccinale o a chi saràal...

