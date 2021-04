Euro 2020, rose allargate a 26 convocati: le ultime (Di martedì 27 aprile 2021) L’Esecutivo UEFA sarebbe pronto ad allargare le rose delle Nazionali a Euro 2020 a 26 convocati Novità importante per quanto riguarda Euro 2020, competizione che andrà in scena quest’estate dall’11 giugno all’11 luglio. Come riferito da Sky Sport, ogni commissario tecnico potrà portare fino a 26 giocatori nella propria Nazionale, con il numero allargato rispetto ai 23 iniziali. L’UEFA dovrebbe ufficializzare questa decisione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scongiurare eventuali rischi a competizione in corso di eventuali focolai Covid che metterebbero a serio rischio l’epilogo della manifestazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) L’Esecutivo UEFA sarebbe pronto ad allargare ledelle Nazionali aa 26Novità importante per quanto riguarda, competizione che andrà in scena quest’estate dall’11 giugno all’11 luglio. Come riferito da Sky Sport, ogni commissario tecnico potrà portare fino a 26 giocatori nella propria Nazionale, con il numero allargato rispetto ai 23 iniziali. L’UEFA dovrebbe ufficializzare questa decisione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scongiurare eventuali rischi a competizione in corso di eventuali focolai Covid che metterebbero a serio rischio l’epilogo della manifestazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Euro 2020, le rose passano da 23 a 26 giocatori Pagine Romaniste Lusso, Altagamma: nel 2020 boom di vendite online, sfiorati i 50 miliardi di euro (Teleborsa) - Nel 2020 il canale online del mercato del lusso ha registrato una forte esplosione, con una crescita annua di circa il 50% del valore della distribuzione digitale che è arrivata ...

Calcio, Euro 2020: la UEFA allarga le rose. Si passerà da 23 a 26 giocatori convocabili L'allargamento richiesto e auspicato da dirigenti e allenatori arriverà a breve. Secondo quanto anticipato dal Times, nei prossimi giorni l'UEFA ufficializzerà l'allargamento delle rose per Euro 2020 ...

