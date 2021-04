Esami terza media e Maturità | entro il 7 maggio a tutti l’argomento dell’elaborato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiEntra nel vivo la preparazione in vista deglidie di: la prova orale partirà dalla discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classeil 7per l’esame del primo ciclo edil 30 aprile per i ragazzi delle superiori. Gli argomenti destinati ai maturandi – spiega nelle faq il ministero dell’Istruzione – saranno inseriti nel documento del Consiglio di classe sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, per le disposizioni sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi dei ragazzi. In separato saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, ...