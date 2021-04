Erano come fratelli al GfVip, oggi non parlano nemmeno: ecco di chi si tratta (Di martedì 27 aprile 2021) Avevano instaurato un’amicizia vera e profonda nella casa del Gf Vip, oggi si sono allontanati e non parlano nemmeno. ecco di chi si tratta Le curiosità (Foto Web)L’edizione del Gf Vip del 2020 è stata una delle più lunghe della storia e tra i concorrenti ci sono stati screzi, litigi, tantissime risate e amicizie profonde come quella di due concorrenti in particolare: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli. I due durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia hanno condiviso tantissimi momenti insieme. Andrea Zelletta ha avuto il suo successo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne entrato in qualità di tronista nel 2019 e trovando l’amore proprio all’interno del programma. Il ragazzo ha un legame con Natalia Paragoni che ha ... Leggi su kronic (Di martedì 27 aprile 2021) Avevano instaurato un’amicizia vera e profonda nella casa del Gf Vip,si sono allontanati e nondi chi siLe curiosità (Foto Web)L’edizione del Gf Vip del 2020 è stata una delle più lunghe della storia e tra i concorrenti ci sono stati screzi, litigi, tantissime risate e amicizie profondequella di due concorrenti in particolare: stiamo parlando di Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli. I due durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia hanno condiviso tantissimi momenti insieme. Andrea Zelletta ha avuto il suo successo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne entrato in qualità di tronista nel 2019 e trovando l’amore proprio all’interno del programma. Il ragazzo ha un legame con Natalia Paragoni che ha ...

Advertising

disinformatico : Per quelli che chiedono strafottenti 'Eh ma come fanno gli scienziati a sapere quanta CO2 c'era nell'atmosfera migl… - DSantanche : Lo scorso anno in piena pandemia senza #vaccini i #ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche al chiuso, ora n… - borghi_claudio : Acciderba Crisanti che ha detto ieri che solo a Madrid i ristoranti erano aperti. Come mai il sito della regione di… - ledomenik : @cris_cersei Erano anni che l'amministrazione comunale tentava di cacciarlo come 'abusivo' - ziettstorm : 'Noi neri eravamo una razza e i bianchi un'altra. Anche in un paese come gli Stati Uniti d'America non era vero che… -