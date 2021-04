Energia, 200 milioni dal Fondo di Kyoto per la riqualificazione degli edifici pubblici (Di martedì 27 aprile 2021) Finanziamenti a tasso agevolato per 200 milioni di euro sono stati messi a bando nell’ambito del Fondo Kyoto destinato alla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e delle strutture sanitarie di proprieta’ pubblica. Lo rende noto il ministero per la Transizione ecologica. Il decreto attuativo del nuovo Fondo Kyoto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 24 aprile, prevede finanziamenti al tasso di interesse dello 0,25% per una durata massima del prestito di venti anni. I progetti presentati devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Sono ammessi a finanziamento interventi di efficienza energetica ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Finanziamenti a tasso agevolato per 200di euro sono stati messi a bando nell’ambito deldestinato allaenergeticascolastici,impianti sportivi e delle strutture sanitarie di proprieta’ pubblica. Lo rende noto il ministero per la Transizione ecologica. Il decreto attuativo del nuovo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 24 aprile, prevede finanziamenti al tasso di interesse dello 0,25% per una durata massima del prestito di venti anni. I progetti presentati devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’o di almeno due classi energetiche. Sono ammessi a finanziamento interventi di efficienza energetica ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia 200 Mobilità elettrica e sostenilbilità: cosa dice il PNRR ...di percorsi ciclabili urbani per ~570 km e di percorsi ciclabili turistici per oltre 1.200 km) e ... GLI INVESTIMENTI NELL'ENERGIA RINNOVABILE Investimento 1.1: Sviluppo agro - voltaico Il settore ...

Pescara, riqualificazione energetica scuole: gli interventi in 10 plessi "Ho chiesto a dirigenti e tecnici di Pescara Energia, e all'amministratore unico della società ...00) Scuola Elementare Via Tirino - Casette ( 400.000,00) Scuola Materna Via Colle Scorrano ( 200.000,00)...

Energia: 200 milioni da fondo Kyoto per efficientamento edifici pubblici Energia Oltre Pescara. Riqualificazione energetica e funzionale delle scuole il Comune interviene in dieci plessi con Pescara Energia L’amministrazione comunale sfrutterà il periodo estivo per procedere all’adeguamento e alla riqualificazione degli edifici scolastici. Lo scopo ...

Energia: 200 milioni da fondo Kyoto per efficientamento edifici pubblici - Sul sito del Mite il testo del decreto - Finanziamenti a tasso agevolato per 200 milioni di euro sono stati messi a bando nell’ambito del fondo Kyoto destinato alla riqualificazione energetica degli ...

