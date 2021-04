Elettra Lamborghini svela il vincitore dell’Isola dei Famosi | Clamoroso attacco a Valentina Persia (Di martedì 27 aprile 2021) Elettra Lamborghini – Solonotizie24Il ritorno dell’Isola dei Famosi è stato super chiacchierato e spesso nel mirino dell’attenzione mediatica anche per via degli opinionisti che tengono compagnia a Ilary Blasi, tra i quali Elettra Lamborghini. In particolar modo, a far discutere oggi troviamo delle dichiarazioni che la regina del Twerking ha rilasciato in merito ai naufraghi dell’attuale edizione del reality show. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere spesso nel mirino dell’attenzione mediatica il reality show dell’Isola dei Famosi, soprattutto per quanto riguarda gli addii clamorosi, come nel caso di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, costretti a lasciate il programma a causa di gravi problemi legati a degli infortuni avuti ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)– Solonotizie24Il ritornodeiè stato super chiacchierato e spesso nel mirino dell’attenzione mediatica anche per via degli opinionisti che tengono compagnia a Ilary Blasi, tra i quali. In particolar modo, a far discutere oggi troviamo delle dichiarazioni che la regina del Twerking ha rilasciato in merito ai naufraghi dell’attuale edizione del reality show. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere spesso nel mirino dell’attenzione mediatica il reality showdei, soprattutto per quanto riguarda gli addii clamorosi, come nel caso di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, costretti a lasciate il programma a causa di gravi problemi legati a degli infortuni avuti ...

Advertising

nobodyshome2017 : RT @SPizzaToto: L'inutilità di Elettra Lamborghini #isola - io_surf : RT @SPizzaToto: L'inutilità di Elettra Lamborghini #isola - SPizzaToto : L'inutilità di Elettra Lamborghini #isola - ReikaThe : E vogliamo parlare degli opinionisti? Tommaso n’cojone de quelli che Dio mio n’se possono vede, Iva non ne parliamo… - bubetteparis65 : Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi..... quanti soldi guadagnati per non fare e dire nulla, dormono quasi....e lo ch… -