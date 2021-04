elago lancia la nuova collezione BT21

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) - San Diego, 27 aprile 2021 /PRNewswire/si è unita a UNIVERSTAR e ha appena rilasciato laè una società statunitense che ha un accordo di licenza globale con LINE FRIENDS perè entusiasta di espandere il proprio portafoglio di partnership. In quanto azienda di design,si concentra sulla creazione di cose utili e belle. I designer dihanno il compito di creare prodotti che loro stessi vorrebbero utilizzare. In tal modo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, se ne innamorerà. Ladiinclude custodie per iPhone 12 e 11, custodie per AirPods 1 e 2, custodie per AirPods Pro, ...