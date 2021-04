Effetto stigma AstraZeneca | gli Usa non usano il vaccino ma lo inviano in giro per il mondo a chi è senza dosi

(Di martedì 27 aprile 2021) Gli Usa doneranno 60 milioni didelad altri Paesi Gli Usa doneranno 60 milioni didelad altri Paesi: è quanto affermato da due alti funzionari della Casa Bianca alla Cnn. L’amministrazione Biden, infatti, ha sempre dichiarato di non essere intenzionata a utilizzare ildell’azienda anglo-svedese, che al momento non è stato ancora autorizzato dalla Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Gli Stati Uniti ritengono di averea sufficienza degli altri vaccini finora approvati (Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson) per coprire l’intera popolazione. Nonostante Anthony Fauci, virologo di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Effetto stigma

TPI

... che ha l'di far perdurare la condizione di indigenza del disoccupato. In tal senso, l'... o a causa dellosociale che viene associato al processo di verifica. L'universalità del Reddito ...direbbe Totò) ma insomma fa un certoascoltare la moglie di un senatore della Repubblica ... 'Basta con losociale, la gente si deve abituare' Non ha paura di passare da 'puttana', gli ...Le sfide sanitaria e climatica rischiano di far crescere le tensioni tra le nazioni e i popoli. Un «assegno» minimo universale per una nuova cittadinanza nel mondo ...Buona parte dei dipendenti tricolori attende col fiato sospeso la scadenza del “blocco” per sapere cosa ne sarà del proprio futuro professionale. Se non altro, però, tra i retaggi che la pandemia port ...