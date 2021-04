Ecco la versione aggiornata del Pnrr dell'Italia (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo la presentazione in entrambi i rami del Parlamento da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, il governo ha reso noto l'ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata in Consiglio dei ministri sabato scorso. Sono 273 pagine e prevedono una spesa complessiva di 248 miliardi di euro. Come ha spiegato Draghi ai parlamentari "nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto il destino del Paese. La misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale. La sua credibilità e reputazione come fondatore dell’Unione europea e protagonista del mondo occidentale". Il testo è articolato in missioni da assolvere (sono sei: digitalizzazione, rivoluzione verde, investimenti in infrastrutture, istruzione e politiche del lavoro e in Sanità) e riforme da portare a termine (pubblica amministrazione, giustizia, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo la presentazione in entrambi i rami del Parlamento da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi, il governo ha reso noto l'ultimadel Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata in Consiglio dei ministri sabato scorso. Sono 273 pagine e prevedono una spesa complessiva di 248 miliardi di euro. Come ha spiegato Draghi ai parlamentari "nell’insieme dei programmi c’è anche e soprattutto il destino del Paese. La misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale. La sua credibilità e reputazione come fondatore’Unione europea e protagonista del mondo occidentale". Il testo è articolato in missioni da assolvere (sono sei: digitalizzazione, rivoluzione verde, investimenti in infrastrutture, istruzione e politiche del lavoro e in Sanità) e riforme da portare a termine (pubblica amministrazione, giustizia, ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - fattoquotidiano : Alle 16 Draghi presenta il Recovery plan alla Camera. Ma dall’ultimo testo è scomparso il salario minimo - Roberta20797187 : RT @fede_lica91: Ecco a voi @pierpaolopretel in versione “e anche stavolta non avete capito un tubo????” #PRELEMI - fede_lica91 : Ecco a voi @pierpaolopretel in versione “e anche stavolta non avete capito un tubo????” #PRELEMI - Sandor_Petini : RT @serebellardinel: Nel #RecoveryPlan di #Conte era previsto il #salariominimo,che invece sparisce dalla versione finale del testo inviato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco versione PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY/ Diretta tv, Foden come falso nove? ... anche se naturalmente il reparto d'attacco del City non è da meno pure nella sua versione con ... Non sono di certo queste le partite in cui fare esperimenti, ecco allora le certezze più consolidate ...

Hyundai Kona N 2021: il SUV coreano diventa sportivo con 280 CV ... ecco come ha fatto la Hyundai Kona a diventare "N" Dopo le prime anticipazioni del mese scorso, oggi Hyundai ha finalmente tolto i veli alla versione sportiva della Kona , che aggiunge il suffisso '...

Ducato: ecco la versione elettrica (che piace al Milanese Imbruttito) Corriere della Sera Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile; ecco chi ci sarà in studio. Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile; ...

Ecco la versione aggiornata del Pnrr dell'Italia Il testo del Pnrr presentato dal presidente del Consiglio Draghi in Parlamento. Scarica il pdf Dopo la presentazione in entrambi i rami del Parlamento da parte del presidente del Consiglio Mario Dragh ...

... anche se naturalmente il reparto d'attacco del City non è da meno pure nella suacon ... Non sono di certo queste le partite in cui fare esperimenti,allora le certezze più consolidate ......come ha fatto la Hyundai Kona a diventare "N" Dopo le prime anticipazioni del mese scorso, oggi Hyundai ha finalmente tolto i veli allasportiva della Kona , che aggiunge il suffisso '...Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile; ecco chi ci sarà in studio. Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti di mercoledì 28 aprile: puntata imperdibile; ...Il testo del Pnrr presentato dal presidente del Consiglio Draghi in Parlamento. Scarica il pdf Dopo la presentazione in entrambi i rami del Parlamento da parte del presidente del Consiglio Mario Dragh ...