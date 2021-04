“È no vax, parla di Satana e Apocalisse”: otto esposti contro un medico dell’hub vaccinale di Cremona. Lui: “Lo faccio per sdrammatizzare” (Di martedì 27 aprile 2021) Lavora all’hub vaccinale di Cremona, dove vengono somministrate le dosi anti-Covid, ma è accusato di essere un medico no vax, di fare discorsi sulla pericolosità dei composti di Pfizer, AstraZeneca o Sputnik, facendo riferimento a Satana e all’Apocalisse: questo è scritto negli otto esposti presentati all’Asst locale e riportati dal Corriere della Sera. Il medico sotto accusa, che ora non si trova più tra gli addetti alle vaccinazioni, si chiama Francesco Berti e a metà maggio sarà convocato dall’Ordine per chiarire la sua situazione. Intanto, parlando a La Provincia di Cremona, Berti ha sostenuto che si tratta di un grosso malinteso: “La gente arriva tesissima, ha paura del vaccino. E io dico: ‘Ma no, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Lavora all’hubdi, dove vengono somministrate le dosi anti-Covid, ma è accusato di essere unno vax, di fare discorsi sulla pericolosità dei composti di Pfizer, AstraZeneca o Sputnik, facendo riferimento ae all’: questo è scritto neglipresentati all’Asst locale e riportati dal Corriere della Sera. Ilaccusa, che ora non si trova più tra gli addetti alle vaccinazioni, si chiama Francesco Berti e a metà maggio sarà convocato dall’Ordine per chiarire la sua situazione. Intanto,ndo a La Provincia di, Berti ha sostenuto che si tratta di un grosso malinteso: “La gente arriva tesissima, ha paura del vaccino. E io dico: ‘Ma no, ...

