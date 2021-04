“È nata” Alessia Ventura mamma | presenta la prima figlia Chi è il compagno che non ama mostrarsi

(Di martedì 27 aprile 2021) Quotidianità che si tinge di rosa pere ilGabriele Schembari. Una nascita, quella della piccola Ginevra, che si trascina dietro un entusiasmo ancora maggiore, visti i gravi inconvenienti che hanno caratterizzato la gravidanza della showgirl. Ad annunciarlo è stata proprio la neo-sul suo profilo Instagram. Difficile dimenticare la sche aveva coinvolto qualche settimana fa la bellissima. Lei, che era in uno stato di gravidanza già avanzato, ha dovuto fronteggiare il Covid in quel delicato stato. Una preoccupazione che aveva destato la sensibilità di molti dei suoi fan più affezionati., èlaGinevra. Chi è il ...

gossipblogit : Alessia Ventura mamma: è nata la piccola Ginevra (foto) - alessia_smile6 : @Giovaguerrato non c'ero sarei nata dieci anni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : nata Alessia

La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha ...Ventura mamma, èla figla GinevraVentura, ex letterina del programma condotto da Gerry Scotti "Passaparola" è diventata mamma dalla relazione col compagno Gabriele Schembari. ...Alessia Ventura ha partorito! La showgirl è diventata mamma oggi, giorno in cui è nata la sua prima figlia. Il nome scelto per la bimba è Ginevra, è nata nella notte, pochi minuti dopo la mezzanotte.Felicità e fiocco rosa per Alessia Ventura e Gabriele Schembari: è nata la prima figlia, Ginevra. Chi è il compagno della showgirl ...