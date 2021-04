Dzeko: “Contro il Manchester United partita speciale. Loro più forti, ma possiamo batterli” (Di martedì 27 aprile 2021) In una lunga intervista al sito ufficiale della Roma, Edin Dzeko ha parlato della sfida di giovedì Contro il Manchester United valida per la semifinale d’andata di Europa League: “Sono contento di poter tornare a Manchester. Da quando ho lasciato il City sei anni fa non ci sono più tornato. Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta lo affronterò da giocatore della Roma. Le gare europee, soprattutto Contro avversari di questo calibro, sono qualcosa di speciale. Credo e mi aspetto che la partita Contro il Manchester United sarà speciale per tutti noi e mi auguro possa esserci un risultato positivo per noi. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) In una lunga intervista al sito ufficiale della Roma, Edinha parlato della sfida di giovedìilvalida per la semifinale d’andata di Europa League: “Sono contento di poter tornare a. Da quando ho lasciato il City sei anni fa non ci sono più tornato. Per me sarà una. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta lo affronterò da giocatore della Roma. Le gare europee, soprattuttoavversari di questo calibro, sono qualcosa di. Credo e mi aspetto che lailsaràper tutti noi e mi auguro possa esserci un risultato positivo per noi. ...

