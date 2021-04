Due giornalisti spagnoli sono stati giustiziati in Burkina Faso durante un attacco jihadista

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021)David Beriáin, celebre documetarista spagnolo, il cameraman Roberto Fraile, e l’uomo irlandese dell’ong che li accompagnava per ilper girare il loro documentario sul bracconaggio.morti i tre ostaggi occidentali, duee un irlandese, che eranorapiti ieri in: secondo alcune fonti locali gli assalitori erano a bordo di due pick-up e di una ventina di moto e avrebbero rubato armi, droni e le jeep dei. Lo riportano i media stranieri, ricordando che i tre e una quarta persona erano scomparsi in un’imboscata nell’est del Paese. In precedenza fonti del ministero degli Esteri di Madrid avevano confermato ad ‘Europa Press’ che due ...