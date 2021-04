Droni usati come “campi minati” volanti: la nuova tattica russa (Di martedì 27 aprile 2021) Quando il 25 ottobre del 2016 sul poligono di China Lake (California), tre F/A-18D del Vx-30, lo stormo della U.S. Navy deputato ai test e valutazioni di nuovi armamenti, hanno rilasciato da dei pod subalari 103 “microDroni” del tipo Perdex che hanno effettuato una missione di ricognizione comportandosi in modo autonomo come uno sciame di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 27 aprile 2021) Quando il 25 ottobre del 2016 sul poligono di China Lake (California), tre F/A-18D del Vx-30, lo stormo della U.S. Navy deputato ai test e valutazioni di nuovi armamenti, hanno rilasciato da dei pod subalari 103 “micro” del tipo Perdex che hanno effettuato una missione di ricognizione comportandosi in modo autonomouno sciame di InsideOver.

Droni usati come "campi minati" volanti: la nuova tattica russa Inside Over

