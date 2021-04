Draghi come Monti. Nel Recovery plan si nasconde la patrimoniale sulla casa per fare cassa (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le pieghe del Recovey plan che l’Italia si appresta a spedire alla Ue si nasconde una patrimoniale nuova di zecca sulla casa. Le acrobazione di Mario Draghi nell’illustrazione alle Camere del Pnrr non eliminano il sospetto. Il premier ha parlato di riduzione delle aliquote. A cominciare da quelle più basse per finire a quelle più alte. Un’ottima notizia sul modello danese. Ma non si ferma qui. Draghi prepara una patrimoniale mascherata «L’aliquota marginale massima è stata ridotta, mentre la soglia di esenzione è stata alzata», ha detto super Mario. Parole che suonano come un impegno solenne a cambiare passo rispetto ai governi precedenti. Che hanno fatto cassa sui risparmi dei proprietari di casa. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le pieghe del Recoveyche l’Italia si appresta a spedire alla Ue siunanuova di zecca. Le acrobazione di Marionell’illustrazione alle Camere del Pnrr non eliminano il sospetto. Il premier ha parlato di riduzione delle aliquote. A cominciare da quelle più basse per finire a quelle più alte. Un’ottima notizia sul modello danese. Ma non si ferma qui.prepara unamascherata «L’aliquota marginale massima è stata ridotta, mentre la soglia di esenzione è stata alzata», ha detto super Mario. Parole che suonanoun impegno solenne a cambiare passo rispetto ai governi precedenti. Che hanno fattosui risparmi dei proprietari di. ...

