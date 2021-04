Dove investe di meno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Di martedì 27 aprile 2021) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty Images)Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presentato il 26 aprile alla Camera dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sono molti i settori in cui ci si aspettava un investimento ambizioso, per rilanciare l’Italia. Invece capitoli chiave come la ricerca, l’inclusione sociale, la transizione digitale dell’industria, l’economia circolare o il trasporto urbano hanno ricevuto meno fondi del previsto. Ricerca Gli investimenti previsti per la ricerca sono pari a 11,4 miliardi, metà per la ricerca di base e metà per l’innovazione tecnologica, da dividersi nei 5 anni di intervento del Pnrr. Una cifra quasi irrisoria considerando il ritardo dell’Italia rispetto alla media Ocse allocata per ricerca e sviluppo: 2,4% del pil, mentre l’Italia arriva ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/POOL/AFP via Getty Images)Neldi(Pnrr), presentato il 26 aprile alla Camera dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sono molti i settori in cui ci si aspettava un investimento ambizioso, per rilanciare l’Italia. Invece capitoli chiave come la ricerca, l’inclusione sociale, la transizione digitale dell’industria, l’economia circolare o il trasporto urbano hanno ricevutofondi del previsto. Ricerca Gli investimenti previsti per la ricerca sono pari a 11,4 miliardi, metà per la ricerca di base e metà per l’innovazione tecnologica, da dividersi nei 5 anni di intervento del Pnrr. Una cifra quasi irrisoria considerando il ritardo dell’Italia rispetto alla media Ocse allocata per ricerca e sviluppo: 2,4% del pil, mentre l’Italia arriva ...

