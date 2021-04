Dopo neanche 100 giorni, Bertolaso lascia l'incarico in Lombardia: 'Missione compiuta' (Di martedì 27 aprile 2021) Il commissario Guido Bertolaso, il "salvatore" della patria lombarda, era arrivato a febbraio con l'intento di dare un'accelerata alla ingessata campagna vaccinale della Regione Lombardia, per la ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Il commissario Guido, il "salvatore" della patria lombarda, era arrivato a febbraio con l'intento di dare un'accelerata alla ingessata campagna vaccinale della Regione, per la ...

Advertising

gennaromigliore : #Grillo cercando di auto-assolvere il figlio, manca gravemente di rispetto a tutte le donne vittime di violenza, ta… - DinoFaralli : @DavideCN12 @CottarelliCPI probabilmente perché non siamo neanche capaci di contarli, dopo 2 mesi di vaccino covid… - AmiciJust : Io e la mia migliore amica quando ci rendiamo conto che sono ormai le 22:30 e non abbiamo neanche concluso una mate… - littlethingsrmx : @TuLoSaioNo @bebsxharry @FLXICK3R intanto 'cucciola' non mi chiami perchè neanche mi conosci, so che è ironico ma e… - ognivoltaemily : @daGhandi_aFede Neanche morta, dopo la room di ieri con Gaia per un paio di giorni sono apposto -