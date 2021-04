Donne e motori: la F1 si tingerà anche di rosa (Di martedì 27 aprile 2021) Non è assolutamente vero che Donne e motori non possono andare d’accordo. L’universo femminile non è fatto solo di vestiti, lustrini e make-up, esiste anche la passione per lo sport. In particolare la passione per i motori e la Formula Uno, che per creare equità tra i generi, sta cercando di studiare una strategia per introdurre le Donne in pista. “Girls On Track”: Ferrari sostiene le Donne pilota Donne e motori possono andare d’accordo? Certo che sì, Donne e motori possono convivere. Negli ultimi anni si è visto che l’interesse da parte delle ragazze nei confronti della Formula Uno, è cresciuto. Ci sono già diverse piloti che stanno cercando di scalare le gerarchie e farsi un nome nel mondo dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Non è assolutamente vero chenon possono andare d’accordo. L’universo femminile non è fatto solo di vestiti, lustrini e make-up, esistela passione per lo sport. In particolare la passione per ie la Formula Uno, che per creare equità tra i generi, sta cercando di studiare una strategia per introdurre lein pista. “Girls On Track”: Ferrari sostiene lepilotapossono andare d’accordo? Certo che sì,possono convivere. Negli ultimi anni si è visto che l’interesse da parte delle ragazze nei confronti della Formula Uno, è cresciuto. Ci sono già diverse piloti che stanno cercando di scalare le gerarchie e farsi un nome nel mondo dei ...

