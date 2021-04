Advertising

Corriere : Donnarumma ride con Reina dopo la sconfitta: rabbia social dei tifosi - zazoomblog : Donnarumma ride con Reina tifosi del Milan infuriati. Bufera social - #Donnarumma #Reina #tifosi #Milan - lccatt : RT @FabRavezzani: Donnarumma, capitano del Milan, che se la ride con Reina dopo un umiliante 3-0 dimostra di non essere degno di tutti i so… - LOSQUALO77 : RT @Alobrasil74: Sapete, cosa mi fa più male. Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile - sportli26181512 : #Donnarumma ride con #Reina, tifosi del Milan infuriati. Bufera social: Ai tifosi rossoneri non è sfuggito lo scamb… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma ride

Il Milan invece scivola al quinto posto in classifica e ai tifosi non è piaciuto veder scherzare il loro portiere, Gigio, con Pepe Reina a fine partita. Infatti, il portiere della ...Gigionel mirino delle critiche dopo la pesante sconfitta del Milan in casa della Lazio che ... inquadrato dalle telecamere di Sky mentre a fine partita dopo il ko per 3 - 0e scherza ...Gigio Donnarumma verso la Juve: avvicinamento decisivo con Szczesny che potrebbe viaggiare verso la Premier. Il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe tingersi presto di bianconero. Il portiere in scaden ...Sui social è montata forte, in queste ore, la protesta nei confronti di Donnarumma dopo Lazio-Milan. Stavolta per quanto successo dopo Lazio-Milan 3-0 e non per i 'rumors' di calciomercato che lo vorr ...