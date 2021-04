Doccia fredda per i lavoratori Alitalia. Niente stipendi per aprile. I sindacati: il governo si muova (Di martedì 27 aprile 2021) Doccia gelata per i dipendenti di Alitalia. Al rischio sempre più concreto di licenziamento, oggi sono stati informati che non riceveranno lo stipendio di aprile. I continui summit tra il governo Draghi e la Commissione europea sul destino della società hanno collezionato solo stalli e insuccessi. Con una nota laconica Alitalia ha avvertito che non pagherà domani gli stipendi dei lavoratori (che di norma ricevono le buste paga il 27 di ogni mese). La nota di Alitalia ai dipendenti: Niente stipendi ad aprile Gentili colleghi e colleghe, desideriamo informarvi che, come di consueto, procederemo con i pagamento degli stipendi di aprile non appena ci ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021)gelata per i dipendenti di. Al rischio sempre più concreto di licenziamento, oggi sono stati informati che non riceveranno loo di. I continui summit tra ilDraghi e la Commissione europea sul destino della società hanno collezionato solo stalli e insuccessi. Con una nota laconicaha avvertito che non pagherà domani glidei(che di norma ricevono le buste paga il 27 di ogni mese). La nota diai dipendenti:adGentili colleghi e colleghe, desideriamo informarvi che, come di consueto, procederemo con i pagamento deglidinon appena ci ...

