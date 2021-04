Disegni, scritti e filmati. Carisma, le creazioni degli studenti per i nonni - Foto e video (Di martedì 27 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile gli allievi del Sant’Alessandro in collegamento Meet con gli ospiti della Casa di ricovero. L’idea nata per riallacciare i rapporti interrotti dal Covid. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 aprile 2021) Mercoledì 28 aprile gli allievi del Sant’Alessandro in collegamento Meet con gli ospiti della Casa di ricovero. L’idea nata per riallacciare i rapporti interrotti dal Covid.

Advertising

_M3RAK1 : @monclap_ si ma più che altro perché succede da tre anni. gente che non fa mai vedere i disegni che prende nove, o… - mbbelluco : RT @RedattoreSocial: ??#Librisociali In un libro, il #lockdown narrato dai bambini. A un anno dall'inizio della pandemia, esce “La tua stori… - Carmela_oltre : RT @RedattoreSocial: ??#Librisociali In un libro, il #lockdown narrato dai bambini. A un anno dall'inizio della pandemia, esce “La tua stori… - RedattoreSocial : ??#Librisociali In un libro, il #lockdown narrato dai bambini. A un anno dall'inizio della pandemia, esce “La tua st… -