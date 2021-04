Diletta Leotta smette di tacere ed esplode: “Ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno” (Di martedì 27 aprile 2021) E’ il post di Diletta Leotta che attendevamo, è il messaggio con cui la giornalista sportiva esplode perché gli ultimi pettegolezzi sul suo conto hanno superato il limite. Non c’è bisogno di ripeterli, lo fa lei ma è palese che vedere il suo nome accostato ad un altro nuovo presunto amore aggiungendo storie di albergo e tradimento la facessero uscire dal suo silenzio. Un po’ di gossip non guasta mai, lo sa bene Diletta Leotta, ma a lei è stato riservato molto di più. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno” inizia così il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 aprile 2021) E’ il post diche attendevamo, è il messaggio con cui la giornalista sportivaperché gli ultimi pettegolezzi sul suo conto hanno superato il limite. Non c’è bisogno di ripeterli, lo fa lei ma è palese che vedere il suo nome accostato ad un altro nuovo presunto amore aggiungendo storie di albergo e tradimento la facessero uscire dal suo silenzio. Un po’ dinon guasta mai, lo sa bene, ma a lei è stato riservato molto di più. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò holadi” inizia così il ...

