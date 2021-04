Diletta Leotta smentisce il flirt con Ryan Friedkin: “Dipinta come una mangiauomini, ora basta” (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta replica con forza al gossip che stamattina l’ha vista protagonista sulle pagine di Dagospia per il presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?“. E arrivano anche ulteriori spiegazioni sulla presunta crisi con Can Yaman. Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)replica con forza al gossip che stamattina l’ha vista protagonista sulle pagine di Dagospia per il presuntocon, figlio del proprietario della Roma: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?“. E arrivano anche ulteriori spiegazioni sulla presunta crisi con Can Yaman. Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le ...

