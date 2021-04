Diletta Leotta s’infuria su Instagram, smentisce il nuovo flirt e conferma la storia con Can Yaman: la reazione dell’attore (Di martedì 27 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro del gossip. In queste ore alla bellissima e sexy conduttrice di DAZN è stato affibbiato un nuovo flirt. Per la prima volta, però, si è infuriata su Instagram. Ha smentito tutto, confermando invece la sua storia d’amore con l’attore turco. Il nuovo gossip su Diletta Leotta e Can Yaman Solo pochi giorni fa Diletta Leotta aveva smentito la rottura con Can Yaman e si era dichiarata felicissima al microfono di Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, che le aveva consegnato il Tapiro d’Oro (l’inviato aveva avuto minor fortuna in precedenza, mentre lei si trovava insieme al ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 aprile 2021) Cancontinuano ad essere al centro del gossip. In queste ore alla bellissima e sexy conduttrice di DAZN è stato affibbiato un. Per la prima volta, però, si è infuriata su. Ha smentito tutto,ndo invece la suad’amore con l’attore turco. Ilgossip sue CanSolo pochi giorni faaveva smentito la rottura con Cane si era dichiarata felicissima al microfono di Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia”, che le aveva consegnato il Tapiro d’Oro (l’inviato aveva avuto minor fortuna in precedenza, mentre lei si trovava insieme al ...

