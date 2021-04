Diletta Leotta si sfoga: «Spiegatemi perchè una donna non può avere amici» (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta si sfoga su Instagram e spiega quello che sta subendo. Ecco le parole della paladina di DAZN Stavolta anche Diletta Leotta non ci è potuta passare sopra. Nelle ultime settimane troppe pressioni attorno alla numero uno di Dazn che non ci sta e controbatte. Ecco cosa ha detto in un post pubblicato su Instagram pochi minuti fa: «Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021)sisu Instagram e spiega quello che sta subendo. Ecco le parole della paladina di DAZN Stavolta anchenon ci è potuta passare sopra. Nelle ultime settimane troppe pressioni attorno alla numero uno di Dazn che non ci sta e controbatte. Ecco cosa ha detto in un post pubblicato su Instagram pochi minuti fa: «Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata. Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può ...

