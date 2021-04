Diletta Leotta si sfoga | “Non sono una mangia uomini | basta falsità e veleno”

(Di martedì 27 aprile 2021)esce allo scoperto e sidopo le tante voci di gossip che circolano su di lei ormai in maniera insistente ed esasperata. La conduttrice di Dazn e giornalista sportiva è stata accostata di recente al vicepresidente della Roma Ryan Friedkin dopo la presunta fine della love story con l’attore Can Yaman, ma stavolta non può più sopportare le troppe attenzioni nei suoi confronti: “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora miun po’ stancata. Lo dico perché, leggendo leacchiappa-click ...

Adesso parla lei.affida a un lungo e articolato post su Instagram le sue considerazioni sulle ultime voci di gossip, dalla fine della relazione col divo turco delle soap Can Yaman alla possibile love ...si è lasciata andare a un duro sfogo sui propri social dopo i recenti rumor. In molti però hanno notato il gesto di Can ...La giornalista si scaglia contro le fake news: «Mi fanno passare come una mangiauomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica come lo è una donna dello spettacol ...La giornalista di Dazn Diletta Leotta è da settimane (se non mesi) al centro del gossip rosa e sportivo, questo perché nel tempo le sono stati attribuiti diversi flirt e ora la bella siciliana si è pr ...