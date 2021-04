Diletta Leotta si difende su Instagram: Basta spazzatura sulla mia vita privata (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta è il volto di punta di Dazn «Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-spazzatura. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata». Inizia così il post su Instagram di Diletta Leotta, dopo l’ennesimo gossip circolato sui media sulla sua vita privata. La giornalista-conduttrice di Dazn continua nello sfogo: «Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 27 aprile 2021)è il volto di punta di Dazn «Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato. Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul giornalismo-. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; i fotografi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre. Ma ora mi sono un po’ stancata». Inizia così il post sudi, dopo l’ennesimo gossip circolato sui mediasua. La giornalista-conduttrice di Dazn continua nello sfogo: «Lo dico perché, leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di ...

