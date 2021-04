Diletta Leotta sbotta sui social: “Mi sono stufata… Quanno ce vo’ ce vo”, i fan notano il “cuore” di Can Yaman (Di martedì 27 aprile 2021) Nell’ultimo periodo non si è fatto che parlare di Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo i rumor tutt’ora in circolazione, infatti, tra l’attore turco e la conduttrice di DAZN la storia sarebbe giunta al capolinea. Non solo. Come abbiamo visto, stando alle parole di Dagospia per la celebrità nostrana si sarebbe riaccesa la fiamma per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 aprile 2021) Nell’ultimo periodo non si è fatto che parlare di Can. Secondo i rumor tutt’ora in circolazione, infatti, tra l’attore turco e la conduttrice di DAZN la storia sarebbe giunta al capolinea. Non solo. Come abbiamo visto, stando alle parole di Dagospia per la celebrità nostrana si sarebbe riaccesa la fiamma per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - VoceGiallorossa : ??? #diletta leotta smentisce la storia con Ryan #friedkin e si sfoga su Instagram: 'Sono stufa delle falsità sul mi… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Diletta #Leotta si sfoga: 'Ora basta: sono stanca e stufa, basta falsità su di me. Non sono una 'mangiauomini', nessun maschi… - MitiCanYaman : RT @jdbmyeverythjng: ed oggi Diletta Leotta vi ha elegantemente sbuttanati tutti, CHAPEAU ???? - Marinashulman2 : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA INFURIATA CONTRO IL GIORNALISMO SPAZZATURA. CAN YAMAN LE MANDA UN CUORE -