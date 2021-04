DILETTA LEOTTA INFURIATA CONTRO IL GIORNALISMO SPAZZATURA. CAN YAMAN LE MANDA UN CUORE (Di martedì 27 aprile 2021) DILETTA LEOTTA e Can YAMAN. Da una parte la regina di Dazn, dall’altra il protagonista di tante soap di successo e prossimamente della serie Sandokan. Tutto vero, tutto finto? Fioccano articoli anche nella stampa più blasonata sulla love story tra i due bellissimi vip. Striscia la Notizia ha consegnato alla LEOTTA un Tapiro d’Oro per il matrimonio saltato. Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business. Così DILETTA LEOTTA aveva replicato a Valerio Staffelli. Oggi un doppio intervento. Prima Mirko Manola, noto chirurgo plastico e fratello maggiore della giornalista sportiva. Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021)e Can. Da una parte la regina di Dazn, dall’altra il protagonista di tante soap di successo e prossimamente della serie Sandokan. Tutto vero, tutto finto? Fioccano articoli anche nella stampa più blasonata sulla love story tra i due bellissimi vip. Striscia la Notizia ha consegnato allaun Tapiro d’Oro per il matrimonio saltato. Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business. Cosìaveva replicato a Valerio Staffelli. Oggi un doppio intervento. Prima Mirko Manola, noto chirurgo plastico e fratello maggiore della giornalista sportiva. Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è ...

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Diletta #Leotta si sfoga: 'Ora basta: sono stanca e stufa, basta falsità su di me. Non sono una 'mangiauomini', nessun maschi… - MitiCanYaman : RT @jdbmyeverythjng: ed oggi Diletta Leotta vi ha elegantemente sbuttanati tutti, CHAPEAU ???? - Marinashulman2 : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA INFURIATA CONTRO IL GIORNALISMO SPAZZATURA. CAN YAMAN LE MANDA UN CUORE - LenkaWeaver : RT @jdbmyeverythjng: ed oggi Diletta Leotta vi ha elegantemente sbuttanati tutti, CHAPEAU ???? -